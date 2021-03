Nier: Automata – Massives Review-Bombing auf Steam fordert Patch

Das kuriose Actionspiel Nier: Automata wird auf Steam von zahlreichen Spielern mit schlechten Wertungen versehen. Ziel dieser Aktion ist es, die Entwickler dazu zu drängen einen neuen Patch aufzuspielen.

Technische Probleme sorgen für Ärger

Erst Mitte dieser Woche hatte Square Enix den kultigen Genre-Mix Nier: Automata als Teil des Game Pass auf dem PC bestätigt und damit gleichsam eine Veröffentlichung im Windows Store angestoßen. Neben der Steam-Fassung existiert damit aber nun eine zweite PC-Version, die sich grundlegend von seinem Pendant auf Valves Vertriebsplattform unterscheidet.

Wie findige Spieler berichten, handele es sich bei der Windows-Variante um die “Become A God Edition”, also eine Portierung des Spiels für Xbox One, während der Steam-Eintrag unter dem Namen “Game of the YoRHa Edition” läuft. Letztere hat bereits seit Release mit Unmengen an technischen Problemen zu kämpfen, darunter anhaltende Framerateeinbrüche und Spielabstürze, die bis heute nicht vom Entwicklerteam behoben wurden. Die neue Xbox-Version hingegen muss sich damit keineswegs herumschlagen und scheint technisch deutlich ausgereifter zu sein.

Diese Diskrepanz sorgte nun wenig überraschend für massiven Unmut auf Seiten der PC-Spieler, die sich betrogen fühlen. In einem frischen Forumsbeitrag fördern diese dazu auf das Spiel zu “Review bomben” und somit absichtlich schlechte Wertungen für das Spiel abzugeben bis “Square Enix einen Patch veröffentlicht, der das Chaos beseitigt”. Mittlerweile sind so weit über 300 negative Bewertungen eingegangen, die den allgemeinen Score von “Äußerst positiv” auf “Sehr positiv” reduzierten.

Bleibt abzuwarten, wie Square Enix auf diese Kritik reagiert und ob man tatsächlich erwägt die Steam-Version mit einem Update zu versehen.

Quelle: Steam