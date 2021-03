MSI – Besserer Konsolen-Modus für Monitore

MSI möchte Konsolen-Besitzern etwas gute tun und verbessert nun den Konsolen-Modus, für ihre Monitore. Der Modus soll neue Features mit sich bringen und die Handhabung mit den Konsolen erleichtern.

MSI bringt neue Features auf FAST alle Konsolen!

Schon längst werden Konsolen nicht mehr nur an den Fernseher angeschlossen. Viele Gamer stellen sich die Konsolen an den Schreibtisch, um alle Geräte an einem Platz zu haben. Mit dem verbesserten Konsolen-Modus von MSI, wird das zocken noch komfortabler. Laut Hersteller ist die Bildqualität auf 1440p-Monitoren, die ein 4K-Signal darstellen können verbessert worden. Als ein neues Feature, kommt das Consumer Electronics Control (CEC) hinzu, welches es dem Nutzer erlaubt, alle verbundenen Geräte mit dem Controller zu steuern. Mit einem Knopfdruck, auf dem Controller, schalten sich somit alle benötigten Geräte ein. Monitore müssen somit nicht mehr separat eingeschaltet werden, um zocken zu können.

Derzeit sind noch nicht alle Konsolen mit den neuen Features kompatibel, aber auf der PS4 Pro, Xbox Series X/S und der Nintendo Switch, wird es schon unterstützt. Die PS5 ist dabei noch außenvor und befindet sich derzeit noch in einer Testphase. Um den Modus nun nutzen zu können, muss am Monitor “HDMI CEC” aktiviert werden. Auch an den Konsolen sind kleine Einstellungen nötig, die ihr hier nachlesen könnt. Zudem findet ihr dort auch die Übersicht zu allen kompatiblen Monitoren, die bereits das Feature erhalten haben.

Angebot MSI Optix MAG274QRF Gaming-Monitor mit 27 Zoll (WQHD 2560 x 1440, Rapid IPS, 16:9, 1x Display Port, 2X HDMI, entspiegelt) Schwarz Schnelle IPS-Technologie: Bietet eine GTG schnelle Reaktionszeit von 1 ms und optimiert die Farben und die Helligkeit des Bildschirms

Hohe WQHD-Auflösung: Spiele werden noch besser und zeigen mehr Details an

Kompatibel mit NVIDIA G-Sync: Verhindert das Zerbrechen oder Trüsten des Bildschirms, was ein besonders weiches Spiel ohne Verzögerungen erzeugt

HDR-Vorbereitung: erstaunliche Bilder durch Kontrast- und Schatteneinstellung

Nachtsicht: Intelligenter schwarzer Tuner, um Ihren Tag mit feinen Details in dunklen Bereichen zu beleuchten

Quelle: MSI