Maneater – Bald auch auf der Switch

Wer schon immer einmal als Hai die Meere erkunden wollte, der sollte sich Maneater anschauen. Wer weder im Besitz einer PlayStation, Xbox oder eines PCs ist, der sollte nun gut aufpassen. Der feuchtfröhliche Unterwasserspaß wird noch im Mai für Nintendo Switch erscheinen.

Maneater möchte einen Happen des Switch-Kuchen!

Nach etwas mehr als knapp einem Jahr, schafft es der Titel nun auch auf die Nintendo Switch. Bereits am 22. Mai 2020 wurde das Spiel für die PlayStation, Xbox und PC veröffentlicht und am 25. Mai 2021, dürfen sich auch Switch-Besitzer, auf eine Fassung freuen. Damit wagt sich der Titel in neue Gewässer vor und kann es kaum erwarten, sich in eure Switch festzubeißen. Besonders auf Nintendos Heimkonsole, kann ich mir das Spiel sehr gut vorstellen.

Wer das Spiel nicht kennt, bekommt hier einen kleinen Überblick. Maneater ist ein Singleplayer-Spiel, mit einer Open World, in der ihr einen Baby-Hai steuert und mit ihm aufwachst. Als Hai erkundet ihr verschiedene Areale, fresst verschiedene Fische, aber auch Menschen, um so zu wachsen und neue Fähigkeiten zu erlangen. Alles dreht sich rund ums Fressen, Erkunden und Kämpfen gegen andere Fressfeinde oder Menschen. Wer nun Blut geleckt hat und mehr zu dem Spiel erfahren möchte, der sollte sich den Test von Maarten anschauen.











Maneater (Playstation 5) Erkunden Sie 7 große Regionen, darunter die Golfküste, die Strände des Resorts, die Industriedocks, das offene Meer und vieles mehr

Hunter Parties und Bounty System - die Menschen wehren sich! Kämpfen Sie gegen verschiedene Jäger, von kleinen Booten bis hin zur Küstenwache

Erleben Sie eine lebendige Welt mit dem Tag / Nacht-Zyklus

Enthält zusätzlich zum Spiel auch "Tiger Hai Evolution"

Zielgruppen-Bewertung: Freigegeben ab 16 Jahren

Quelle: Deep Silver via Pressemeldung