Dragon Age 4 – Neues Artwork veröffentlicht

Seit den Game Awards 2020, bei denen wir einen ersten richtigen Trailer erhalten haben, warten die Fans der Reihe auf neue Informationen zu Dragon Age 4. Executive Producer Christian Dailey hat nun eine neue Konzeptgrafik zum Spiel enthüllt.

Viele Informationen zum kommenden Ableger der Dragon Age Reihe haben wir bisher nicht erhalten. Bis auf einen Teaser-Trailer und ein paar Konzeptgrafiken, haben wir noch nicht viel vom Game gesehen. Via Twitter hat der Executive Producer Christian Dailey jetzt ein weiteres Artwork veröffentlicht.

Zu sehen ist eine Magierin in einer regnerischen Gasse. Vermutlich handelt es sich dabei um eine Magierin aus Minrathous, der Hauptstadt von Tevinter. Denn immerhin wissen wir bereits, dass der vierte Teil der Reihe im Reich von Tevinter spielen wird. Dieses Imperium wird von den sogenannten Magistern und vom Imperialen Archon regiert.

Einen offiziellen Releasetermin hat Dragon Age 4 bisher nicht. Eine Veröffentlichung 2022 oder 2023 scheint am wahrscheinlichsten, bedenkt man die aktuelle Pandemie.

Happy Friday my friends – I hope you are all staying out of the rain! Stay safe. Have a great weekend!! pic.twitter.com/ViYBms8Gng

— Christian Dailey (@ChristianDailey) March 20, 2021