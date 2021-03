The Jackbox Party Pack 8 – Runde Acht startet diesen Herbst

Mittlerweile geht die beliebte “The Jackbox Party Pack”-Reihe in die achte Runde. Auch diesmal wird es wieder eine Ansammlung von kleinen Spielchen geben, die ihr entweder mit einer kleinen Gruppe Freunde oder sogar mit eurem Chat spielen könnt, wenn ihr Streamer seid. Auf der offiziellen Website wurden von Entwickler Jackbox Games ein paar Fragen zur achten Ausgabe beantwortet.

The Jackbox Party Pack 8 wird im Herbst kommen

So wird es auch in Paket Nr. 8 fünf Spiele geben, in denen es viel zu lachen geben wird. Denn eines haben die Jackbox-Spiele immer gemeinsam: Sie regen zu einer Menge humoristischen Einfälle an. Natürlich wird bei diesen Spielen wieder separat auf den mobilen Geräten abgestimmte und ein Publikum kann auch teilnehmen.

Welche Art von Spielen im achten Paket enthalten sein werden, kann noch nicht verraten werden. Wer mehr erfahren möchte, der soll sich auf den offiziellen sozialen Medien bewegen und auf neue Infos warten. Bis spätestens Ende Mai möchte man das erste Spiel bekannt geben, die restlichen vier sollen nach und nach enthüllt werden.

Ein Releasedatum für das Paket gibt es auch noch nicht. So vermutet man, dass man bis spätestens September ein offizielles Datum verkünden kann, erwartet wird der Herbst diesen Jahres.

Quelle: Jackbox Games