Gotham Knights – Release auf 2022 verschoben

Entwickler Warner Bros. Games Montreal hat bekannt gegeben, dass das angekündigte Game Gotham Knights verschoben wird. Die Veröffentlichung wurde von 2021 auf 2022 gelegt.

Gotham Knights braucht noch Zeit

Eigentlich sollte das Game noch dieses Jahr erscheinen, doch wie die Entwickler nun bekannt gaben, benötigen sie mehr Zeit. Über Twitter teilten sie mit, dass das Spiel auf 2022 verschoben wurde. Die extra Zeit wollen sie dafür nutzen, um eine bestmögliche Erfahrung für die Spieler zu ermöglichen.

Weiter ins Detail gingen sie nicht. Die aktuelle Pandemie wird aber vermutlich eine Rolle bei dieser Entscheidung gespielt haben. In den nächsten Monaten wollen sie dafür neues vom Game präsentieren.

Das Spiel soll in einem eigenständigen Universum angesiedelt sein und sich um Batmans Schützlinge drehen. Im Koop-Modus können die Spieler mit Batgirl, Nightwing, Red Hood und Robin die Schurken in Gotham aufhalten. Das Game soll nun 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.

Quelle: Gotham Knights via Twitter