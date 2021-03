Life Is Strange 3, Just Cause Mobile und 1 Jahr Pandemie… – was ein Jubiläum! | Folge 40

Eine neue Folge unseres Podcasts ist online: Ein Jahr Corona-Pandemie und wir sind leider noch mitten in der Krise. Wir blicken auf ein Jahr voller Einschränkungen, Verschiebungen und Misserfolge zurück. Doch es gibt auch Publisher, die weiterhin im Zeitplan stehen und fleißig Neuheiten ankündigen. Square Enix präsentierte erst gestern in der ersten Ausgabe ihrer Square Enix Presents neue Videospiele u.a. das neue Life Is Strange True Colors. Doch wer braucht eigentlich ein Just Cause Mobile?

Life is Strange: True Colors lässt euch Emotionen erforschen

Im dritten Teil spielen wir als Alex Chen, die ihren Bruder im kleinen Örtchen namens Haven besucht. Leider stirbt dieser durch tragische Umstände, doch nicht nur Alex glaubt, dass an Gabes Tod etwas faul ist. Und so ermittelt sie mit ihren Freunden auf eigene Faust.

Wie von der Reihe bekannt werden wir eine Menge interessanter Charaktere treffen und mit ihnen ins Gespräch kommen. Dabei kommt Alex spezielle Fähigkeit zum Tragen. Sie kann nämlich die Emotionen der Menschen in Form einer farbigen Aura sehen. Die namensgebenden “True Colors” also. Inwiefern sich dies auf das Gameplay auswirken wird, kann aus dem Trailer noch nicht ausgemacht werden. In der kurzen Gameplaydemonstration wurde zwar ein kleiner Einblick gezeigt, zu sehr wurde aber noch nicht ins Detail gegangen.

Das Spiel wird zwar wieder in Kapitel aufgeteilt sein, erscheint aber komplett am 10. September. Man kann es also direkt von Anfang bis Ende durchspielen und muss nicht auf die nächste Episode warten wie bei den Vorgängern. Gleichzeitig wurde angekündigt, das sowohl der erste Teil als auch dessen Prequel “Before the Storm” als Remaster erscheinen werden. Die Remastered Collection wird im Herbst diesen Jahres sowohl als eigenständiger Titel als auch in der Ultimate Edition von True Colors erscheinen.

Podcast über Square Enix Presents vom März 2021 und 1 Jahre Corona Pandemie | Folge 40

Moderation Podcast Bis zur Glotze Folge 40: Kevin Kreisel

Redaktion der Sendung: Maarten Cherek und Christian Koitka

