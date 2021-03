Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – Spielesammlung ab sofort erhältlich

Erst vor kurzem machten Leaks die Runde, die über die Existenz von einer kompletten Spielesammlung zur Crystal Dynamics Umsetzung der Action-Adventure-Reihe Tomb Raider berichteten. Bislang äußerte sich weder Publisher Square Enix noch die US-amerikanische Spieleschmiede zu den Gerüchten. Nun steht die Complete Edition überraschend in den Stores zum Kauf bereit.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy zum Start mit stark vergünstigtem Preis

Auch ohne die offizielle Ankündigung seitens des Publisher und Entwicklers können Spieler nun ab sofort die aktuelle Trilogie der populären Tomb Raider-Reihe in gebündelter Form auf der aktuellen Konsolengenration erwerben. So ist seit dem heutigen Tage die vollständige Sammlung samt aller DLC-Inhalte in einer Complete Edition erhältlich. Die sogenannte Definitive Survivor Trilogy umfasst dabei die drei Hauptspiele Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration sowie Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Inhaltlich drehen sich die jüngsten Ableger der bekannten Action-Adventure-Reihe um die Anfänge der noch unerfahrenen Lara Croft und ihre Entwicklung zur erfolgreichen Heldin. Wie gewohnt dürft ihr euch hier drei vielfältigen Abenteuern stellen, die euch mit actiongeladenen Kämpfen sowie spannenden Rätseln zu unterhalten wissen.

Wer sich die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy sichern, möchte wird mit einem regulären Preis von 49,99 EUR zur Kasse gebeten. Abonnenten von PlayStation Plus sowie Xbox Live dürfen sich hingegen über einen besonderen Rabatt freuen: im PlayStation als auch Microsoft Store kann die Sammlung bei aktivem Abonnement derzeit für nur 19,99 EUR erworben werden.

Quelle: PlayStation Store