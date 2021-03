Life is Strange: True Colors – Neuer Teil geleakt

Square Enix hat für heute eine Präsentation angekündigt in der viele neue Titel vorgestellt werden sollen. Life is Strange: True Colors, der neue Teil der Reihe scheint aber schon vorab geleakt worden zu sein.

Newsseite leakt Life is Strange: True Colors

Um 18 Uhr soll eine neue Präsentation von Square Enix abgehalten werden und es sollen einige neuen Titel angekündigt werden. Auch soll es Updates zu altbekannten IPs geben und viele Fans hoffen stark auf eine Rückkehr der Legacy of Kain Reihe.

Während wir über den Rest aktuell nur Vermutungen anstellen können scheint das nächste Sequel jetzt aber schon vorab geleakt worden zu sein. Genauer gesagt hat die Seite Gameinformer einen Eintrag für das Sequel mit dem Titel True Colors gelistet.

Der Titel soll am 10. September für Playstation 4 und 5, Xbox One und Series sowie PC und Stadia erscheinen. Entwickler ist diesmal Deck Nine die Entwickler des Prequels Before the Storm. Im Fokus scheint laut des Covers wieder ein weiblicher Hauptcharakter zu stehen.

Zudem scheint das Spiel auf die Episodenstruktur zu verzichten. Gameinformer hat den Eintrag inzwischen schon wieder offline genommen aber auf einen offizielle Enthüllung werden wir nicht mehr lange warten müssen.

Life Is Strange: True Colors leaked, coming to PS5, XSX/S, PS4, XBO and PC Out on September 10https://t.co/EvHFHAJdDS pic.twitter.com/HKzVwL6Uom — Nibel (@Nibellion) March 18, 2021

Quelle: @Nibellion via Twitter