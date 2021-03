Jade Raymond – Arbeitet mit neuem Studio an Sony IP

Google hatte erst vor kurzem dem Studio von Jade Raymond den Todesstoß verpasst. Mit einem neuen Studio arbeitet die für Assassins Creed bekannte Spieleproduzentin bereits an einer neuen IP für Sony und dessen Playstation.

Jade Raymond hat ein neues Indie Studio

Als Google deren neue Game Streaming Plattform Stadia ankündigten, war die Frage groß wie der Konzern Spieler anziehen will. Das Geschäftsmodell war und ist wenig attraktiv, doch Google zückte die Brieftasche und verpflichtete große Namen aus der Branche.

Darunter auch Raymond die in der Vergangenheit insbesondere durch die originalen Assassin’s Creed Spiele bekannt wurde. Für Google sollte die namhafte Produzentin ein neues Studio leiten und AAA-Titel für den Konzern entwicklen. Aber in bester Tradition war Stadia bisher nicht der erhoffte Erfolg und so drehte man dem hauseigenen Studio den Geldhahn ab.

Ohne auch nur ein spielbares Konzept erschaffen zu können war die Besetzung mit eine Mal arbeitslos. Die Produzentin meldete sich dann überraschend gestern in einem Blogpost im Playstation Blog und reflektierte darin über das vergangene Jahr. Zum Ende des Artikels kam dann die Ankündigung, dass sie ein neues Studio mit dem Namen Haven gegründet hat.

Dieses Indie Studio hat dabei eine Kooperation mit Sony gestartet und arbeitet wohl schon fleißig an einer unangekündigten neuen IP für die Playstation. Mehr Informationen gibt es aktuell natürlich noch nicht doch man darf gespannt sein, was das neue Studio in petto hat.

Quelle: Playstation Blog