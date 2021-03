Watch Dogs Legion – Cross-Play und Cross-Generation-Play in Arbeit

Auch Monate nach dem offiziellen Release von Watch Dogs Legion werkelt Ubisoft weiterhin an neuen Inhalten für das Hacker-Abenteuer. Neben Cross-Play befindet sich auch ein Cross-Generation-Play-Support in Arbeit.

Wie die zuständigen EntwicklerInnen von Ubisoft Toronto unlängst via Twitter mitteilten, arbeitet man bereits eifrig daran Watch Dogs Legion mit Cross-Play sowie Cross-Generation-Play auszustatten. Erst in der vergangenen Woche hat das Hacker-Abenteuer einen Multiplayer-Modus spendiert bekommen, der nun sukzessive erweitert werden soll. Das Team will es Spielern zukünftig ermöglichen auch plattformübergreifend miteinander zu spielen. Dabei soll der Mehrspieler nicht nur innerhalb eines Ökosystems funktionieren, sondern auch Spieler darüber hinaus miteinander verknüpfen. Konkret möchte man die Grenzen zwischen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X sowie dem PC aufbrechen.

Wann Ubisoft das entsprechende Feature nachreichen wird, steht indes noch nicht fest. Aufgrund einiger technischer Schwierigkeiten kommen aktuell lediglich Konsolenspieler in den Genuss des neuen Multiplayer-Modus. Besitzer der PC-Version müssen sich noch etwas länger gedulden.

Watch Dogs Legion erschien im Oktober des letzten Jahres für alle gängigen Systeme. Leider hatte das Spiel schon zum Release mit massiven technischen Problemen zu kämpfen, die nach und nach mittels Patches beseitigt wurden.

While currently not available for Watch Dogs: Legion Online Mode, the development team is working on adding crossplay and cross-generation-play to the game with a later update, Adrian.👍

