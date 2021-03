Outriders – Ab Launch im Xbox Game Pass verfügbar

Es machte heute Morgen bereits das Gerücht die Runde, dass Outriders Teil des Xbox Game Pass werden könnte. Nun hat Square Enix die Gerüchte bestätigt. Zuvor hatte Microsoft selbst bereits mehr als eindeutige Hinweise im Netz verbreitet.

Outriders im Game Pass ist kein Aprilscherz

Direkt zum Launch erscheint Outriders für den Xbox Game Pass. Das bestätigte Square Enix heute. Der Release ist am 1. April, um einen Scherz handelt es sich bei der News aber nicht. Mit einem Beitrag via Xbox Wire kündigte der Publisher das Spiel für den Abo-Service von Microsoft an. Damit erscheint das Spiel von Tag 1 für Xbox, PC und die Cloud. Auch wenn die News einerseits überraschend ist, hatte Microsoft selbst schon einen Hinweis darauf geliefert.

Der Twitter-Account des Xbox Game Pass veröffentlicht hin und wieder (unechte) Mailauszüge, die stets einen Hinweis auf einen prominenten Neuzugang bieten. Die fiktive Melissa McGamePass hatte sich nämlich nach Anomalien und einem mysteriösen Signal erkundigt. Interessanterweise ist dies genau die Thematik in Outriders. Lange mussten wir uns ja nicht in Ungewissheit üben. Zuvor hatte die Demo des Spiels bereits die eigenen Erwartungen bei Weitem übertroffen. Über 2 Millionen Downloads konnte man verzeichnen. Spannend wäre ein Reaktion von Sony, schließlich böte sich hier Playstation Plus als direkt Antwort auf die Aufnahme des Shooters in den Game Pass.

Quelle: Xbox Wire