The Outer Worlds – Zweiter DLC “Murder on Eridanos” erscheint am 17. März

Seit Oktober 2019 können Rollenspielfans das kunterbunte Halcyon-System in The Outer Worlds erkunden. In bester Rollenspielmanier können wir die Geschichte in unserem ganz eigenen Spielstil erleben. Außerdem steht es uns völlig frei, ob wir uns als großer Held oder skrupelloser Schurke etablieren. Im September des letzten Jahres erfreute der erste DLC “Peril on Gorgon” die Fans mit neuen Gebieten, Waffen und Missionen. Nun verkündete Oblivion Entertainment das Erscheinungsdatum der zweiten und letzten Story-Erweiterung ihres preisgekrönten Science-Fiction-Rollenspiels. Eine gute Nachricht für alle Fans, denn bereits in wenigen Tagen, dem 17. März, könnt ihr euch in ein neues Rätsel des Halcyon-Systems stürzen.

In der neuen Erweiterung von The Outer Worlds klärt ihr den größten Mord in der Geschichte Halcoyns auf

Zusammen mit euren treuen Begleitern verschlägt es euch in die Weiten von Eridanos. Leider wurde die Schönheit dieses Planten durch ein fürchterliches Verbrechen getrübt. Kurz vor der Veröffentlichung des brandneuen Spectrum Brown Vodkas wurde Halcyons größte Berühmtheit, Halcyon Helen, ermordet. Sie wurde als Stimme für das neue Produkt engagiert. Nun ist es an euch die schwimmenden Inseln Eridanos zu untersuchen und den Mörder zu finden. Jeder der Bewohner ist verdächtig. Von den Grenzen des luxuriösen Grand Colonial Hotels bis zu den farbenfrohen Wäldern von Rizzo sammelt ihr jede Menge Hinweise und löst ein kniffliges Rätsel nach dem anderen. Dabei sind euer Team und der neue Diskrepanzverstärker eure größte Hilfe. Wird es euch gelingen den Fall zu lösen?











Abgesehen von einer interessanten neuen Geschichte, hält die zweite große Erweiterung von The Outer Worlds auch jede Menge weitere Neuerungen für euch bereit. Neben einem neuen Planeten, voller schwimmenden Inseln, könnt ihr euch auf neuen Waffen- und Charakteranpassungen freuen. Damit könnt ihr euren Charakter noch einzigartiger gestalten und euren ganz eigenen Spielstil noch individueller ausleben. Außerdem gibt es drei neue Wisschenschaftswaffen, die ihr bei der Lösung des Falls verwenden könnt.

Quelle: Obsidian Entertainment