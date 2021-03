Square Enix Presents – Digitales Showcase für nächste Woche bestätigt

Unter dem Namen Square Enix Presents plant das japanische Unternehmen eine neue Showcase-Reihe, die sich auf Spiele-Neuerscheinungen und -Releases fokussieren soll. Die erste Folge wird schon in der kommenden Woche debütieren.

Life is Strange 3 angekündigt

Schon am kommenden Donnerstag, dem 18. März 2021 um 18 Uhr deutscher Zeit wird die erste Episode von Square Enix Presents live seine Premiere feiern. Für die Debüt-Show hat der Publisher dabei ein ganz besonderes Schmankerl in der Hinterhand: Life is Strange 3 wird erstmals der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Allzu viel hatte man in diesem Zuge zwar noch nicht verraten, es ist jedoch bereits bekannt, dass der nächste Teil der Adventure-Reihe auch gleich eine neue Protagonistin mit einer brandneuen und aufregenden Kraft mit sich bringen wird.

Darüber hinaus werden weitere Spiele wie Outriders, Marvel’s Avengers und Tom Raider thematisiert. Abschließend will man auch neue Mobile-Titel bekannter Marken präsentieren. Die Themen in der Übersicht:

Outriders, der intensive RPG-Shooter, der in einem eigenen düsteren und aufregenden Sci-Fi-Universum spielt und am 1. April erscheint

Balan Wonderworld, das am 26. März veröffentlicht wird

Die laufenden Feierlichkeiten zum 25. Jubiläum von Tomb Raider

Marvel’s Avengers, das storybasierte Third-Person-Action-Adventure von Crystal Dynamics

Der kommende Action-Shooter Just Cause Mobile

Neue Ankündigungen von Mobile-Titeln des preisgekrönten Studios Square Enix Montréal

Ein Blick auf einige Spiele von Square Enix’ Schwesterunternehmen TAITO

Auch langfristig soll die Videoserie für Square Enix relevant bleiben. In weiteren Episoden, die sich über das laufende Jahr verteilen werden, will man weitere “neue Spiele, Updates und News” kommunizieren. Inhaltlich wird man so einen stetigen Informationsfluss zum aktuellen Spieleportfolio sicherstellen.

Die erste Episode wird indes etwa 40 Minuten andauern und sowohl auf YouTube als auch via Twitch ausgestrahlt.

Quelle: Square Enix