Logitech G – Hersteller Unterstütz die esports player foundation

Logitech G hat sich schon lange einen Namen in der Gaming-Branche gemacht, nun möchte sich der Hersteller noch intensiver mit dem Thema Esport auseinandersetzen. Der Hersteller wird nun offizieller Enabling Partner der esports player foundation.

Logitech G unterstützt aufstrebende Talente

Die esports player foundation ist eine im Januar 2020 gegründete Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Esports-Talente in Deutschland zu fördern. Das Team besteht derzeit aus acht Mitarbeitern, sowie 30 Trainern, Psychologen und Experten zum Thema Esport. Esport ist schon lange keine Nische mehr und sollte auch in Deutschland deutlich mehr gefördert werden, damit man den Anschluss nicht verliert. Korea und die USA, sind uns in dem Punkt schon einen Schritt voraus.

Logitech G wird nun der fünfte Partner der esports player foundation und unterstützt diese finanziell, aber auch mit Hardware des Herstellers selbst. So werden die Spieler mit spitzen Mäusen,. Tastaturen und Headsets ausgestattet, um ihr volles Potential entfalten zu können. Weitere Partner sind zudem die Deutsche Kreditbank, die Deutsche Telekom, Cosmos Direkt und das digitale Trainigssystem Skillcourt. Die Unterstützung des Hardware-Herstellers, wird die Organisation definitiv voranbringen und eröffnet neue Möglichkeiten. Mehr News zu Games, findet ihr auf unserer Übersicht.

„Logitech G ist für uns ein Traumpartner. Als Not-for-Profit-Institution können wir so unsere Angebote weiter ausbauen und unseren Geförderten nun Weltklasse-Equipment zur Verfügung stellen, um Weltklasse-Leistungen hervorzubringen.“ ~Jörg Adami, Geschäftsführer der esports player foundation

Quelle: Logitech G via Pressemeldung