Immortals Fenyx Rising – Zweiter DLC erscheint bald

Das Action Adventure Immortals Fenyx Rising erhält bald seinen nächsten DLC. Der DLC soll euch erneut an das Spiel fesseln und in die chinesische Mythologie entführen inklusive neuer Charaktere und Story.

Immortals Fenyx Rising geht nach China

Von den angekündigten drei Zusatzinhalten für Ubisofts Action Adventure wird sich bald der zweite DLC bereit machen. Starttermin für den “Myths of the Eastern Realm” DLC wird der 25. März 2021 für alle Plattformen sein.

Thematisch wendet sich der DLC von der griechischen Götterwelt ab und schickt euch in den Fernen Osten. Hier erwarten euch neue Charaktere, einen neue Story und eine neue offene Welt. Darüber hinaus bekommt ihr mit Ku auch einen neuen spielbaren Charakter.

Wenn ihr aktuell das Spiel bereits besitzt könnt ihr schon jetzt eine kleine Quest zur Einstimmung auf den neuen DLC spielen. Diese findet ihr in der Region “Tal des ewigen Frühlings” und ein Abschluss der Quest bringt euch vorab schon ein paar Belohnungen.

Preislich wird der neue DLC bei etwa 15 € liegen wenn ihr nicht den Season Pass besitzt. Fans des Titels werden also einiges an neuen Abenteuern erleben können wenn es in wenigen Tagen losgeht. Auch bei uns konnte das griechische Götter Abenteuer durchaus im Test punkten.

Angebot Immortals Fenyx Rising - Standard Edition - [PlayStation 5] Die Götter der Olymps gewähren Ihnen mächtige Gaben. Nutzen Sie sie beim Lösen von Rätseln und bei der Erkundung der riesigen Spielwelt

Treffen Sie im Kampf auf mythische Gegner wie Zyklopen, Medusen, dem Minotaurus, sowie korrumpierten Helden wie Achilles in schnellen Boden- und Luftkämpfen entgegen

Erschaffen Sie mit Fenyx Ihre eigene Legende. Fenyx kann auf mannigfaltige Weise angepasst werden. So lässt sich das Geschlecht wählen, das Aussehen, aber auch Waffen und Rüstungen anpassen

Quelle: news.ubisoft.com