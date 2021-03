Tell Me Why – Erste Episode ab sofort kostenlos

Mit Tell Me Why veröffentlichte Entwickler DONTNOD Entertainment Ende des vergangenen Jahres ein weiteres emotionales Adventure für den PC als auch die Xbox One. Nun kündigte der Life-is-Strange-Macher an, das erste Kapitel des episodischen Titels permanent kostenlos den Spieler zur Verfügung zu stellen.

Erste Episode von Tell Me Why dauerhaft kostenlos

Wer sich nun einige Monate später einen ersten Blick auf das emotionsgeladene Abenteuer der Protagonisten Tyler und Alyson werfen möchte, kann sich ab sofort das erste Kapitel “Homecoming” vollkommen kostenfrei sichern. Das Angebot soll laut der französischen Spieleschmiede dauerhaft bestehen, sodass Interessierte fortan gratis in das Adventure auf dem PC als auch auf der Xbox One starten können. Insgesamt umfasst Tell Me Why drei Episoden, die die Geschichte rund um die Zwillinge erzählt und von Entscheidungen des Spielers getragen wird. Wer sich nach der ersten Episode zum Kauf entscheiden sollte, kann derzeit von einem Rabatt profitieren. So steht euch sowohl auf Valves Vertriebsplattform Steam als auch im offiziellen Microsoft Store der Episoden-Titel für knapp 9,99 Euro zur Verfügung.











Der erste Abschnitt von Tell Me Why erschien ursprünglich im August des vergangenen Jahres, die beiden finalen Episoden folgten dann im September 2020. Seit einigen Monaten dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass im Übrigen ebenfalls über den kostenlosen Zugang zu allen Episoden freuen.

