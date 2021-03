Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – Neues Spiel der Scott Pilgrim vs. The World-Entwickler angekündigt

Die EntwicklerInnen von Tribute Games haben mit Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ihr neuestes Projekt vorgestellt. Im kultigen Brawler stellen sich Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo erneut allerlei Schurken.

Neuer Brawler im alten Stil

Unsere vier kultigen Lieblingsschildkröten dürfen sich dieser Tage über eine neue Videospielumsetzung freuen. Hinter dem ungelenken Namen Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge verbirgt sich nämlich das nächste Projekt von Entwicklerstudio Tribute Games. Die Spieleschmiede zeichnete sich unter anderem für das populäre Scott Pilgrim vs. The World verantwortlich und konnte so schon einige wertvolle Erfahrungen im Bereich der Brawler sammeln. Die Rolle des Publishers übernimmt indes Dotemu Games, die beispielweise bereits Genre-verwandte Titel wie Streets of Tage 4 vertrieben haben.

Spielerisch soll Shredder’s Revenge an klassische Sidescroling-Brawler erinnern und so an alte NES- sowie SNES-Zeiten anknüpfen. Wie Tribute Games Co-Gründer Jean-Francois Major in eine Interview mit den Kollegen der Game Informer verriet, habe man besonderes Interesse daran gehabt, ein Spiel mit Turtles-Lizenz zu entwickeln:

“Wir wollten ein Spiel für die Fans der ’87er Zeichentrickserie und der alten Arcade-Spiele der ’90er zurückbringen, weil wir das Gefühl hatte, dass die Leute das vermissen. Uns eingeschlossen, denn ich persönlich habe diese Spiele als Kind viel gespielt und sie sehr vermisst. Das war also die Idee, mit der es begann.”

Einen finalen Releasetermin gibt es für Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge bis dato noch nicht. Ebensowenig sind bisher die konkreten Plattformen bekannt, für die der Titel erscheinen wird. Grob angepeilt werden neben dem PC, aber auch nicht näher definierte Konsolensysteme.

Quelle: Game Informer