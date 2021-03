We Were Here Forever – Neuer Teil der Koop-Reihe angekündigt

Eine gute Nachricht für alle Koop-Fans. Die Entwickler der beliebten Koop-Reihe “We were here” kündigten heute den vierten Titel “We Were Here Forever” an. Dabei handelt es sich, genau wie bei seinen Vorgängern, um ein reines Koop-Spiel. Einen Singleplayer-Modus wird es nicht geben. Zwar ist noch kein konkretes Releasedatum bekannt, doch soll es noch dieses Jahr seinen Weg auf die Playstation 4, Xbox One und den PC finden. Laut den Entwicklern arbeitet ihr Team, trotz der Coronakrise, sehr hart daran ihr neues Werk möglichst bald auf den Markt zu bringen.

We Were Here Forever entführt euch erneut in die eisigen Weiten der Antarktis

Habt ihr euch schon mal gefragt, was wohl mit denen geschah, die im Eis zurück gelassen wurden? Dann bekommt ihr nun die Gelegenheit es in Erfahrung zu bringen. Denn für euch und euren Partner ist es nun an der Zeit in die Antarktis zurück zu kehren. Während ihr im Vorgänger die Weiten der Natur kennenlernen durftet, verschlägt es euch nun in die verfallene Zitadelle Castle Rock. Als Fans der Reihe werdet ihr auf dieser neuen Reise auf das eine oder andere bekannte Gesicht stoßen. Nichts desto trotz hält dieser Teil eine völlig neue, lebendige Welt für euch bereit. Um diese vollständig zu erkunden müsst ihr euch gemeinsam kniffligen Herausforderungen stellen. Dabei habt ihr stets die Möglichkeit euch via Walkie-Talkie zu verständigen, voraus gesetzt ihr befindet euch noch in der Reichweite des Signals. Doch Vorsicht, in diesem einst prächtigen Schloss, seid ihr keines Falls allein.











Wird es euch gelingen alle Geheimnisse aufzudecken und aus dem zerfallenen Castle Rock unversehrt zu entkommen? Oder erwischen euch die Ureinwohner bei dem Versuch und ihr erblickt nie wieder das Tageslicht?

Quelle: Total Mayhem Games