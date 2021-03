Podcast: Die Kinos öffnen wieder und kommt der Xbox Game Pass auf die Nintendo Switch? | Folge 39

Die Kinosäle in den USA stehen wieder kurz vor ihrer Öffnung. Grund genug für viele Filmverleihe, die verschobenen Kinofilme wieder zurückzudatieren. Achja, der Bethesda-Deal mit Microsoft ist abgeschlossen. Gleichzeitig wurde aber bekannt, dass in Zukunft Spiele auch teils nur auf der Xbox erscheinen werden. Doch was wäre, wenn Microsoft den Xbox Game Pass einfach auf die Nintendo Switch und PlayStation 5 bringen würde? Wir haben alle Infos.

Podcast über die aktuelle Kino-Situation zu Corona und Xbox Game Pass auf der Nintendo Switch | Folge 39

Dennoch haben wir insbesondere auf Seiten von Microsoft kaum Infos zum Kauf von Bethesda bekommen. Die EU hat erst kürzlich einer Übernahme zugestimmt. Diese war die letzte fragliche Instanz, die das Ganze hätte verhindern können. Jeff Gruber, der oft gut informierte Journalist, postete nun eine Übersicht mit kommenden Messen und Online-Events. Dieser listet den Stream “What’s up with Xbox/ Bethesda Aquisition” bereits für den kommenden Donnerstag. Allerdings äußerte sich Mirosoft noch nicht dazu, ob schon am 11.03 eine Präsentation stattfindet.

Informationen zum Podcast über Videospiele und Filme

Moderation: Tobias Liesenhoff

Redaktion der Sendung: Lukas Hesselmann und Christian Koitka

