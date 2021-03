Playstation 5 – Kommt bald schon die Slim-Version?

Kaum ist die Playstation 5 auf dem Markt, kursieren schon die ersten Gerüchte um eine verbesserte Version der Konsole im Netz. In alter Tradition erscheinen nämlich auch immer Slim-Varianten. Diese sind in erster Linie kompakter. Laut neuesten Gerüchten lässt besagtes Modell gar nicht mal so lange auf sich warten.

Wann erscheint die Playstation 5 Slim?

Es ist zwar keine Slim-Version offiziell angekündigt worden, dennoch verdichten sich gerade die Anzeichen, dass ein solches Modell erscheinen könnte. Einen Hinweis liefert darauf der Youtube-Kanal RedGamingTech. Dort will man von einer internen Quelle erste Hinweise erhalten haben. So habe Sony bereits diverse Vereinbarungen mit AMD getroffen. Letztere sollen nun auch Prozessoreinheiten im 5 Nanometer-Verfahren anfertigen können. Sony habe sich für 2023 bereits Wafereinheiten gesichert. Ein kleinerer SoC würde ein kleineres Netzteil und eine dementsprechend eine platzsparende Kühlung bedeuten.

Eine Slim-Variante ist da naheliegend. In erster Linie möchte Sony aber dem Versorgungsproblem der 7nm-SoC’s aus dem Weg gehen. Auch mehrere Monate nach Release ist die Next-Gen-Konsole nur schwer zu ergattern. Doch wenn auch andere Hersteller umschwenken, dürfte es das Problem nicht lösen. Eine PS5-Pro hält der Betreiber des Kanals allerdings für unwahrscheinlich. Der Zeitpunkt käme zu früh. Insgesamt müssen wir diese Infos trotzdem mit Vorsicht behandeln, da weder Sony, noch AMD nähere Infos dazu veröffentlicht haben.











Quelle: RedGamingTech via Youtube