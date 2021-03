Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy – Collection der Trilogie im Microsoft Store geleaked

2013 wurde Lara Crofts Abenteuer rebooted und nun können wir diese drei neuen Abenteuer in der Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy erneut erleben. Offiziell angekündigt wurde zwar seitens Square Enix noch nichts, aber die Collection wurde bereits im Microsoft Store gelistet.

Wann wird die Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy offiziell angekündigt?

Die Tomb Raider-Reihe wird in diesem Jahr 25 Jahre alt, 1996 erschien das allererste Tomb Raider und Crystal Dynamics, Entwickler der Reboots, wollen dies gebührend feiern. So soll der nächste Teil der Spielereihe die Zeitlinie zwischen dem Originalspiel von 1996 und der Reboot-Trilogie miteinander verbinden. Vorher soll man aber anscheinend nochmal alle drei Reboot-Teile nachholen können.

Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider werden in der Collection in ihren jeweiligen Definitve Editions enthalten sein. Es soll laut Auflistung noch in diesem Monat erscheinen, der Release ist auf den 18. März terminiert. Dabei sei anzumerken, dass es sich dabei wohl auch gut um einen Platzhalter halten könnte.

Gelistet waren die Spiele mit 4K Ultra HD und HDR10 Kompatibilität, von Next Gen-Upgrades ist aber nichts zu lesen. Es ist also nicht bekannt, ob die Spiele für die Next Gen-Konsolen optimiert wurden. Die Listung wurde mittlerweile entfernt, man wird also eine offizielle Ankündigung abwarten müssen.

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (PS4) Die endgültige Ausgabe enthält: Volles Spiel mit 7 Bonus-Missionen, 5 Koop-Herausforderungsgräbern, digitale Kopie des Original-Soundtracks (Square Enix-Mitgliedskonto zum Einlösen digitaler Inhalte erforderlich), alle zuvor veröffentlichten Outfits und Fähigkeiten

Überleben und gedeihen Sie am tödlichsten Ort der Erde: Meistern Sie eine unversöhnliche Dschungelumgebung, um zu überleben. Erkunden Sie Unterwasserumgebungen mit Gletscherspalten und tiefen Tunnelsystemen

Werde eins mit dem Dschungel: Lara ist überlegen und zahlenmäßig unterlegen und muss den Dschungel zu ihrem Vorteil nutzen. Schlagen Sie plötzlich zu und verschwinden Sie wie ein Jaguar, verwenden Sie Schlamm als Tarnung und machen Sie Feinden Angst, um Chaos zu säen

Entdecken Sie dunkle und brutale Gräber: Gräber sind schrecklicher als je zuvor und erfordern fortgeschrittene Durchquerungstechniken, um sie zu erreichen. Sobald sie sich im Inneren befinden, sind sie voller tödlicher Rätsel

Entdecken Sie lebendige Geschichte: Entdecken Sie eine versteckte Stadt und erkunden Sie den größten Hub-Bereich, der jemals in einem Tomb Raider-Spiel gefunden wurde

