Minute of Islands – Release kurzfristig verschoben

Das deutsche Entwicklerstudio Fizbin hat sich in der Vergangenheit mit Spielen wie “The Inner World” einen Namen gemacht und wurde für seine Leistung mit einigen Auszeichnungen belohnt. Derzeit arbeiten sie an einem neuen Adventure, welches die Fans mit Spannung erwarten. Ursprünglich war die Veröffentlichung des narrativen Puzzlers Minute of Islands für den 18. März geplant. Leider kann auch dieses Spiel, wie so viele in dem letzten Jahr, den geplanten Release nicht einhalten. Dies kündigten die Entwickler vor kurzem über Twitter an.

Die von Hand gemalte Welt von Minute of Islands lässt leider noch auf sich warten

Laut den Entwicklern sind in der finalen Testphase des Spiels schwerwiegende Probleme aufgetreten, die den geplanten Release unmöglich machen. Das Team arbeitet nun sehr hart daran diese Probleme zu lösen, um ihren Fans die gewohnte Qualität bieten zu können. Da es allerdings noch nicht abzusehen ist, wie viel Zeit das Team benötigt um alle Bugs und Probleme zu lösen, ist bisher noch kein neuer Releasetermin bekannt.

We all know (especially after one year of a global pandemic) that things don’t always go according to plan. As much as we had hoped and intended to bring Minute of Islands to stores on March 18, some significant last-minute issues appeared during our last round of testing. (1/3) pic.twitter.com/SQSiBtndLl — Minute of Islands (@MinuteofIslands) March 3, 2021

Rest assured that the extra time invested is spent in your best interest. We appreciate your patience and hope you’ll bear with us and remain as excited as we are for Minute of Islands’ final release. (3/3) — Minute of Islands (@MinuteofIslands) March 3, 2021

Dennoch lohnt es sich den Titel im Auge zu behalten. Das Spiel bietet eine emotionale, poetische Geschichte, eingebettet in eine fantastische und farbenfrohe Welt. Diese steht an dem Rand des Zusammenbruchs, denn die unterirdischen Maschinen, die sie zusammenhalten, eitern und müssen in Gang gehalten werden. Sollte sie versiegen, so wird eine dunkle Bedrohung die ganze Welt verschlucken. Als junge Mechanikerin Mo macht ihr euch auf den Weg die kaputte Welt zu reparieren. Dabei erkundet ihr seltsame Inseln und dunkle Labyrinthe. Auf eurem Weg steht ihr immer wieder von kniffligen Umgebungsrätseln, die es zu lösen gilt. Wird es euch gelingen alle versteckten Motoren zu finden und die Kontrolle über die Maschinen zurück zu gewinnen? Und ist das wirklich das, was die Welt braucht?











Quelle: Studio Fizbin