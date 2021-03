Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im März 2021

Jeden Monat aufs Neue meldet sich Microsoft zur hauseigenen Spieleplattform Xbox Game Pass zu Wort und verkündet die Neuzugänge für Abonnenten des Dienstes. Auch im März dürfen sich Spieler nun auf einige besondere Spielehits für PC als auch für die Xbox-Familie freuen. Unter anderem mit dabei ein aktueller Titel aus dem Star Wars-Universum als auch diverse Sport-Hits.

Xbox Game Pass wird um EA Sports Spiele erweitert

Bereits seit geraumer Zeit steht Game Pass Ultimate-Abonnenten ebenfalls EA’s Abo-Dienst EA Play ohne weiteren Kostenaufwand zur Verfügung. Nun halten ebenfalls eine der ikonischen Sportspiele Einzug in den regulären Game Pass. Mitunter dabei die Kricket-Simulation Cricket 19 für den PC, die ab sofort zum Download bereit steht. Zudem gesellt sich mit dem heutigen Tag der Football Manager 2021, welcher ebenfalls in der speziellen Xbox-Fassung zur Verfügung steht. Als besonderes Schmankerl haben Kunden nun ebenfalls Zugriff auf den aktuellen Sportspiel-Ableger NBA 2K21, der auf allen Plattformen konsumiert werden kann. EA Play- als auch Ultimate-Abonnenten dürfen sich zudem seit Beginn des Monats auf den Spielfelder in NBA 2K21 ohne weiteren Mehraufwand bewegen.

Mit den neuen Spieletitel verlassen wie gewohnt auch einige Titel das bestehende Portfolio. Der wohl populärste Abgang im März 2021 dürfte CD Project REDs The Witcher 3: Wild Hunt sein. Alle Spiele, die Mitte des Monats den Abo-Service verlassen, findet ihr im Folgenden aufgeführt:

The Witcher 3: Wild Hunt (Konsole)

Kona (Konsole)

Alvastia Chronicles (Konsole und PC)

Bloodstained: Ritual of the Night (Konsole und PC)

Astrologaster (PC)

Quelle: Xbox Game Pass