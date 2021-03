Marvel’s Avengers – Harter XP Nerf angekündigt

Spieler von Live Service Games wissen wie leicht ein Update das Spielgefühl ruinieren kann. Marvel’s Avengers steht ein solches Update schon bald bevor. Und auch zufällige Drops kosmetischer Items sind im Fadenkreuz des Updates.

Squares Helden Live Service Titel konnte schon zum Start nicht jeden überzeugen. Trotz der beliebten Helden die in Filmen und anderen Medien für klingelnde Kassen sorgen, hatte das Spiel mit Problemen zu kämpfen. Dabei sind auch die Spielerzahlen extrem schnell gefallen und haben sich auch bisher nicht wirklich erholt.

Das liegt einerseits an mangelndem Content der jetzt erst am 18. März in Form von Hawkeye erscheinen soll aber auch an Problemen mit dem Fortschrittssystem. Viele Spieler empfanden, dass es schlicht zu lang dauerte um die Helden auf den maximalen Level zu bringen. Wenn ihr auch zu dieser Gruppe gehört dann gibt es jetzt schlechte Nachrichten.

Denn im Vorfeld der Veröffentlichung der Next Gen Versionen am 18. März soll das XP System geändert und die erforderlichen Punkte bis Level 50 erhöht werden. Die Entwickler selbst fordern Spieler auf ihrer Charaktere noch vor dem Update zu leveln bevor das System geändert wird. Auch sollen die zufälligen Drops kosmetischer Items zeitweilig abgeschaltet werden bevor auch dieses System überholt wird.

Wer mit Live Service Titeln vertraut ist, hat dieses Vorgehen mit Sicherheit schon miterlebt. Die Änderungen sind nicht gerade förderlich für den Spielspaß und wird wie schon in anderen Vertretern des Genre eher dazu beitragen, das mehr Spieler fern bleiben.

We’re going to be reworking XP and how to obtain certain cosmetic items starting with the patch on March 18 in an effort to reduce randomness and allow for more choice.

➡️ Read – https://t.co/7ubErIqbvA pic.twitter.com/sjeauG3qLv

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) March 4, 2021