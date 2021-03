Elden Ring – Neue Informationen in Kürze?

So meldete sich unlängst Insider und Bloomberg-Editor Jason Schreier via Twitter zu Wort. Hier gab der üblicherweise recht gut informierte Journalist zu verstehen, dass es eindeutigere Hinweise drauf gäbe, dass das Rollenspiel in Kürze enthüllt werden soll. Schreier erklärt, zwar, dass er derzeit nicht sagen könne auf welchem Entwicklungsstand sich Elden Ring befindet, eingestampft wurde das Projekt allerdings definitiv nicht. Unter anderem deutet auf diese baldige Enthüllung eine vorzeitige PEGI-Einstufung hin, die unlängst bekannt wurde.

I know lots of people are desperate for Elden Ring news. I don't know much about it (except that it's been delayed a bunch). But there is strong evidence floating around that the game will be shown relatively soon. It's not going to pull a Winds of Winter. Elden Ring has pages

— Jason Schreier (@jasonschreier) February 28, 2021