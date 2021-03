ASUS ROG – Hersteller kooperiert mit bekanntem Musiker

Was haben ASUS ROG und Alan Walker gemeinsam? Richtig, eigentlich nichts! Der Hardware-Hersteller und der Musiker, bestreiten nun gemeinsame Wege und produzieren ein gemeinsames Musikvideo zum Gaming-Notebook ROG Zephyrus G14.

ASUS ROG meets Alan Walker!

Bereits im Juni 2020 begann die Kooperation des Produzenten mit der Hardware-Schmiede. Zu dem Zeitpunkt kreierte ROG einen Lichteffekt für Alan Walker für das ROG Zephyrus G14 Gaming-Notebook. Der Lichteffekt wird jedoch nicht über die Tastatur oder den Lüftern angezeigt, sondern am Deckel des Notebook-Gehäuses. Die Technik nennt sich AniMe-Matrix und ist eine Oberfläche aus 1.215 Mini-LEDs, die am Gehäuse-Deckel befestigt sind. In einem gemeinsamen Trailer, kann man sich den Effekt genauer anschauen, um sich ein eigenes Bild davon zu machen.

Das ROG Zephyrus G14 soll für Künstler, Musiker und Content Creator ausgelegt sein und bietet durch die AniMe-Matrix LED-Anzeige viel Spielraum, zum künstlerischem Austoben. Das 14-Zoll-Notebook, ist mit einem AMD Ryzen 9-5900HS Prozessor und einer GeForce 3060 Grafikkarte ausgestattet und bietet somit genügend Power zum Zocken und Arbeiten. Das Display bietet eine WQHD-Auflösung, mit einer Bildwiederholrate von 120Hz und einer hohen Farbgenauigkeit. Abgerundet wird das ganze durch die Quad-Lautsprecher, die euch satten Dolby-Atmos-Sound bieten. Was Alan Walker genau mit dieser Power-Maschine produziert, finden wir erst im Laufe des Jahres heraus. Hier kommt ihr zu noch mehr News!











