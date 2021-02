Hot Wheels Unleashed – Neuer Titel von Milestone für den Herbst 2021 angekündigt

Ein neues Hot Wheels-Spiel wird noch in diesem Herbst 2021 für alle aktuellen Konsolen erscheinen. Dies kündigten nun Rechteinhaber Mattel und Rennspielentwickler Milestone zusammen an. In dem neuen Titel sollen sich Spieler für Drifts, Boosts, Sprünge und Crashes auf den ikonischen, orangenen Hot-Wheels-Strecken bereit machen, die in den zahlreichen Einzelspielermodi auf sie warten. Gemeinsam mit Freunden können sie sich darüber hinaus in spannende Multiplayer-Rennen stürzen, on- wie offline, inklusive einem Split-Screen-Modus.

Hot Wheels Unleashed erscheint am 20. September 2021

Hot Wheels Unleashed bietet Spielern die Möglichkeit, mit den Autos genauso zu spielen, wie mit den echten kleinen (PS-)Geschossen. Das Gameplay überzeugt mit adrenalingeladenen Rennen und einer riesigen Auswahl an funkelnden Hot-Wheels-Fahrzeugen, mit unterschiedlichen Attributen und Seltenheitsstufen, die von Spielern noch mit Skins verschönert werden können. Die Strecken sind in alltäglichen Umgebungen aufgebaut und kommen mit speziellen Strecken-Stücken und interaktiven Gegenständen daher. Auch findest ein Track-Editor Einzug ins Spiel, mit dem Spieler eigene, einzigartige sowie veränderbare Strecken erstellen und mit der Community teilen können.

„Genau wie viele andere Teammitglieder, die an Hot Wheels Unleashed mitarbeiten, spielte ich bereits seit meiner Kindheit mit den Hot-Wheels-Autos. Heute bin ich immer noch ein hungriger Hot-Wheels-Fan und -Sammler. (…) Dies ist der Grund, warum wir uns alle so sehr dafür einsetzen, das authentischste Hot-Wheels-Spielerlebnis zu bieten, das jemals Einzug in ein Videospiel gefunden hat. Das schulden wir der Hot-Wheels-Community und den Kindern tief in uns selbst“, ergänzt Michele Caletti, Executive Producer bei Milestone.

Die weltweite Veröffentlichung von Hot Wheels Unleashed für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox-One-Konsolen, Nintendo Switch und PC ist für den 30. September geplant.











Hot Wheels Unleashed - Challenge Accepted Edition (Playstation 5) Sammle die coolsten Hot Wheels und fahre Rennen auf den verrücktesten Strecken

Beweise dich gegen deine Freunde im 2-Spieler-Splitscreen-Modus oder fahre im 12-Spieler-Online-Modus gegen Hot Wheels-Fans aus der ganzen Welt

Werde kreativ und baue eigene Strecken, lackiere deine Hot Wheels und entdecke spannenden Community-Content

Inhalt: Das Spiel, exkl. Steelbook, Bone Shaker als Modell mit einer exklusiven Lackierung, HOT WHEELS Pass Vol. 1 DLC + 2-seitiges, gefaltetes Poster

Quelle: Mattel Inc. und Milestone via Pressemeldung