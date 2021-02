EA Play – Weitere Spiele und Belohnungen kommen im März 2021

EA Play- und EA Play Pro-Mitgliedern wird diesen Frühling eine Menge geboten. Neben dem sofortigen Zugriff auf eine Sammlung der beliebtesten EA-Spiele können Mitglieder ab dem nächsten Monat auch drei neue Titel in The Play List (ehemals „The Vault“ von EA/Origin Access) im Abo-Dienst spielen.

Star Wars Squadrons ab März bei EA Play spielbar

Mitglieder von EA Play Pro werden zudem ab dem 26. März das bald erscheinende, genreübergreifende und kooperative Plattformer-Adventure It Takes Two erleben können. Cody und May, die Protagonisten des Spiels, sind ein Paar mit Konfliktpotenzial, das durch einen Zauberspruch in Puppen verwandelt wurde. Die beiden von den Spielern gesteuerten Charaktere sind in einer wundersamen Welt gefangen und werden dort gegen ihren Willen vom charmanten Guru Dr. Hakim dazu genötigt, die Scherben ihrer Beziehung wieder zusammenzusetzen.

Zusätzlich erwarten Abonnenten noch folgende Titel:

Madden NFL 21 (ab 2. März verfügbar) – Mit neuen Features wie Face of the Franchise: Werde zum Star, Superstar X-Factors 2.0 und innovativen Gameplay-Verbesserungen ist Madden NFL 21 noch raffinierter als bisher und gibt Spielern mehr Kontrolle, um sich in und außerhalb von Matches zu noch mehr Kreativität anzuspornen.

Star Wars: Squadrons (später im März verfügbar) – Spieler meistern in diesem authentischen Pilotenerlebnis die Kunst des Sternenjägerkampfes: Zusammen mit ihrer Staffel stürzen Spieler sich in Multiplayer-Weltraumgefechte aus der Egoperspektive und erleben eine spannende Star Wars-Geschichte.

NHL 21 (im April verfügbar) – Im erweiterten „Be A Pro“-Modus steigen Spieler zum Hockey-Superstar auf und schreiben Ligageschichte. Auf dem Eis kann die Offensive mit neuen Dekes, Dangles, Ausweichmanövern und anderen Techniken variiert werden, die von den innovativsten Spielern der Liga inspiriert wurden.

Daneben können EA Play-Mitglieder mit den monatlichen Belohnungen für den März 2021 mehr aus ihren Lieblingsspielen herausholen. Einige dieser Belohnungen sind:

2. März 2021 – Madden NFL 21: 3 MUT Gold Team Fantasy-Packs; 6 MUT Gold Team Fantasy-Packs (nur für EA Play Pro-Mitglieder)

8. März 2021 – Apex Legends: N7-Waffen-Talisman

26. März 2021 – FIFA 21: XP-Boost für FUT Saison 5

EA Play – Jahresmitgliedschaft | Xbox One - Download Code Brandneu: Spielen Sie jetzt mit Ihrer EA Play Mitgliedschaft das spannende FIFA 20

Diese Mitgliedschaft über 12 Monate ermöglicht dir das Herunterladen und Spielen von einer immer größer werdenden Anzahl von EA-Spielen in „The Vault“.

Teste neue Spiele für eine begrenzte Zeit noch vor Erscheinen* und behalte deinen Fortschritt, falls du dich für einen Kauf entscheidest.

Spiele die besten EA-Titel auf der Xbox One aus einer immer größer werdenden Bibliothek.

Quelle: Electronic Arts via Pressemeldung