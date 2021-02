Pokémon-Legenden: Arceus – Endlich ein Open World Pokémon-RPG

Es war ein langgehegter Traum vieler Pokémon-Fans und wird in Form von Pokémon-Legenden: Arceus endlich wahr: Ein Pokémon-Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt. Die Naturzone aus Schwert und Schild kann dabei als Prototyp angesehen werden, nun kommt also ein vollwertiges Spiel mit dieser Mechanik.

Pokémon-Legenden: Arceus schickt euch in das antike Sinnoh

Die Geschichte des RPGs spielt weit in der Vergangenheit in der Sinnoh-Region, in der auch die Remakes spielen. Bereits zu antiken Zeiten konnten die Menschen Pokémon fangen und mit ihnen kämpfen. Eure Aufgabe wird es sein, den ersten Pokédex der Sinnoh-Region zu erschaffen, indem ihr so viele Pokémon wie möglich einfangt. Das legendäre Pokémon Arceus wird dabei auch eine wichtige Rolle spielen.

Es wurde bereits ein wenig Gameplay gezeigt, das Spiel scheint sich aber noch in einer recht frühen Entwicklungsphase zu befinden. Ihr könnt euch frei durch die Welt bewegen und Pokémon einfangen. Ein Vergleich mit der Spielwelt von Breath of the Wild wird direkt ersichtlich, auch durch den Grafikstil, welcher dem Open World-Zelda stark ähnelt. Wie genau das Gameplay am Ende funktionieren wird, ist noch nicht ganz klar. Wir müssen wohl auf weitere Trailer und Präsentationen warten.

Das Open World RPG wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen, als ungefährer Releasetermin wird Anfang 2022 angegeben.











Quelle: Offizieller Pokémon Youtube Kanal