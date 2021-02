PlayStation Plus – Das sind die Spiele im März 2021

Spieler mit einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft, durften sich letzten Monat über Knaller, wie die Control Ultimate Edition freuen. Diesen Monat wartet ein noch größerer Knaller auf euch. Ein Leak hat die Infos schon etwas eher veröffentlicht.

FFVII für PlayStation Plus!

Scheinbar hat sich die niederländische Facebook-Seite von PlayStation, in der Zeit verschätzt und die Titel für März veröffentlicht. Kurz nachdem das Bild gezeigt wurde, wurde es auch schon wieder vom Netz genommen, aber Leaks verschwinden nicht einfach so. Wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, dann wird das Final Fantasy VII Remake, im März zum Download bereitstehen!

Fans der Final Fantasy-Reihe dürfen sich anscheinend, über das Remake des siebten Teils freuen. Dieses wird sowohl für PS4, als auch PS5 bereitstehen. Nicht einmal ein Jahr nach Release, könnte der Titel schon im Abo erhältlich sein. Für Fans des Rollenspiel-Epos, ist dies ein must-buy! Erst am vorherigen Tag, wurden neue Infos zum Remake bekanntgegeben und eine neue Episode, sowie eine aufpolierte Fassung vorgestellt. Christian hat euch die Infos hier zusammengefasst.

Der nächste Titel, ist der Third-Person-Shooter. Remnant from the Ashes. Diesen gab es auch schon im Epic Game Store für lau und nun scheinbar auch im PS Plus Abo. Gemeinsam mit einem Freund, könnt ihr euch durch Monster, in einer dystopischen Welt ballern. Hier kann man gerne zugreifen und eine Menge Loot einsacken.

Geht es auch gemütlicher?

Wer es gemütlicher mag, der sollte einen Blick auf Maquette werfen, welches nur für PS5-Besitzer zur Verfügung stehen wird. Dieses kleine Rätselspiel erscheint auch erst am 2. März diesen Jahres und lässt euch aus der Ich-Perspektive, knackige Rätsel lösen. Der Stil lädt zum Träumen ein und die Story entführt euch in eine Liebesgeschichte.

Auch VR-Besitzer kommen diesen Monat wieder auf ihre Kosten mit Farpoint VR. Dieser PSVR-Ego-Shooter, wurde exklusiv für die PlayStation entwickelt und unterstützt den PSVR-Ziel-Controller. Auf einer außerirdischen Welt kämpft ihr um euer Überleben, um irgendwann wieder nach Hause kommen zu können.

Update: Es ist nun auch von offizieller Seite bestätigt worden, dass die genannten Titel, im März für PS Plus veröffentlicht werden.

Coming to PS Plus in March – Final Fantasy VII Remake

– Maquette

– Remnant from the Ashes

