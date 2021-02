Final Fantasy 7 Remake: Intergrade – Neue Episode und PS5-Release angekündigt

Auf der gestrigen State of Play enthüllte Sony einige neue Trailer zu bekannten Spielen, eine Ausnahme stellte aber Final Fantasy 7 Remake: Intergrade dar. Ein gänzlich neues Spiel ist es zwar nicht, dafür findet das beliebte Remake nun den Weg auf die Playstation 5. Dazu gesellt sich auch neuer Content.

Yuffie erhält in Final Fantasy 7 Remake: Intergrade eine eigene Episode

Die Neuauflage von FF7 kommt nun auch auf die Playstation 5. Das kündigten Square Enix und Sony auf der letzten State of Play an. Auf dem digitalen Event wurden dabei die Neuerungen der Next-Gen-Version vorgestellt. Die Leistung der Konsole ermöglicht nun hochauflösendere Texturen, verbesserte Belichtung, als auch eine bessere Performance. Die Spieler können nun zwischen zwei Modi wählen. Der Grafik-Modus zielt auf eine 4K-Auflösung ab, während der Performance-Modus stabile 60 Bilder pro Sekunde bieten soll. Auch die Ladezeiten kann die neue Hardware auf ein Minimum reduzieren. Zudem gibt es nun einen Foto-Modus. Auch der neue Controller wird voll in das Spielerlebnis eingebunden. Somit erhält die PS5-Version auch Support für das haptische Feedback, bzw. die adaptiven Trigger.

Abseits der technischen Verbesserungen gibt es auch neue Inhalte. Es gibt eine neue Episode, in der Yuffie als Hauptcharakter fungiert. Ninja Yuffie infiltriert darin die Shinra Corporation, um an eine seltene Materia zu gelangen. Auch ihre Geschichte wird dabei näher beleuchtet. Zudem soll dabei das Gameplay, insbesondere das Kampfsystem erweitert werden. Das technische Upgrade von PS4 auf PS5 ist kostenlos, sofern man Besitzer der Last-Gen-Version ist. Die Yuffie-Episode ist allerdings nur käuflich zu erwerben. Die neue Intergrade-Version erscheint am 10. Juni 2021 für Playstation 5. Den Yuffie-DLC wird es somit nicht auf der Playstation 4 geben.











