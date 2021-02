Outriders – Neuer Broadcast verrät Details zur Demo

Die mittlerweile fünfte Episode des Outriders-Broadcast flimmerte gestern über die Bildschirme und leitet damit auch die für heute angekündigte Demo des Sci-Fi-Shooters ein. Wir verraten euch alles, was ihr zum Start der Demo wissen müsst.

Keine zeitliche Begrenzung vorgesehen

Gut einen Monat vor offiziellem Release veröffentlichen Square Enix und People Can Fly eine umfangreiche Demo-Version zu Outriders, die konkret die ersten drei Stunden des Spiels abbilden soll. Wie man im gestrigen Livestream bekannt gab, fällt der Startschuss am heutigen Donnerstag um 18 Uhr deutscher Zeit. Auf dem PC werdet ihr dann gute 24 GB herunterladen müssen, während die Probierfassung auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One sowie Xbox Series X/S mit rund 22 GB zu Buche schlägt. Einen Preload wird es im Übrigen nicht geben.

Inhaltlich deckt die Demo den Prolog und das Eröffnungskapitel ab. Ihr könnt zudem alle vier Klassen austesten und auf insgesamt sechs Charakter-Slots zurückgreifen. Das Maximallevel liegt pro Klasse bei 7, sodass ihr in diesem Rahmen zwei Skillpunkte auf die Fertigkeitenbäume verteilen dürft.

Als kleines Schmankerl bietet die Testversion bereits eine Crossplay-Funktion im Beta-Stadium. Diese muss allerdings aktiv von euch in den Optionen dazugeschaltet werden. Darüber hinaus wird es für euch keinerlei Zeitlimit geben, die Demo bleibt auch noch nach dem Launch des Spiels in den jeweiligen Stores verfügbar.

Nach Beendigung der Demo steht es euch zudem frei euren erspielten Fortschritt in die Hauptversion zu übertragen. Aber Obacht: Diese Funktion steht euch lediglich auf derselben Plattform zur Verfügung. Solltet ihr das System wechseln wollen, müsst ihr Wohl oder Übel noch einmal von vorne beginnen.

Outriders erscheint am 1. April 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC und sogar Stadia.











