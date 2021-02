Cyberpunk 2077 – Patch 1.2 kommt nicht rechtzeitig

Nachdem CD Projekt RED einen Updateplan für Cyberpunk 2077 veröffentlicht hatte, wurde es erstmal ruhig um das Spiel. Nun wurde angekündigt, dass sich das nächste Update weiter nach hinten verschieben wird.

Laut der Roadmap, sollte Ende Februar das Update 1.2 erscheinen und einige große Fehler und Bugs beheben. Das Update 1.1 diente dafür als Basis und stellte das Fundament dar. Der Grund der Verschiebung ist, der vor einiger Zeit begangene Hacker-Angriff, auf das Unternehmen. Dabei wurden Quellcodes von CP2077 und anderen Spielen gestohlen und im Internet zum Kauf angeboten.

Ende März können wir wohl mit dem neusten Update rechnen, welches hoffentlich viele Spieler glücklich machen wird. Besonders Performance, Bugs und Crashes machten den Spielern zu schaffen, sodass viele das Spiel erstmal zur Seite legten oder es sogar zurückgegeben haben. Ob durch diese Verschiebung, auch andere Updates betroffen sind, wurde derweil noch nicht erwähnt. Denn Besitzer einer Current-Gen-Konsole warten auch bereits darauf, endlich von ihrer Hardware profitieren zu können und ein ordentliches Next-Gen-Update zu erhalten. Dieses ist bisher für die zweite Jahreshälfte 2021 geplant. Wenn ihr noch nicht so richtig wisst, ob ihr dem Titel eine Chance geben könnt, dann schaut euch die Review von Christian an. Mit der PC-Version, macht ihr definitiv nie was falsch!

While we dearly wanted to deliver Patch 1.2 for Cyberpunk 2077 in the timespan we detailed previously, the recent cyber attack on the studio’s IT infrastructure and extensive scope of the update mean this unfortunately will not happen — we’ll need some additional time. 1/3

