Bethesda – Plant Microsoft ein Digital-Event?

Bereits im vergangenen Jahr hatte Microsoft zur großen Überraschung aller die Übernahme von ZeniMax Media und somit auch von Bethesda Softworks bekannt gegeben. Wie es jedoch konkret mit dem neuen Marken sowie Zukunftsplänen weitergeht, damit hielt man bisher noch hinterm Berg.

Neue Informationen schon Mitte März?

Für eine stattliche Summe von rund 7,5 Milliarden US-Dollar hat Microsoft den Deal rund um ZeniMax Media besiegelt und so eine Reihe an populären Marken dem eigenen Portfolio hinzufügen können. Neben großen Studios wie id Software, MachinesGames, die Bethesda Game Studios, die Arkane Studios oder Tango Gameworks hat man sich nun auch zahlreicher Spiele-IPs habhaft gemacht. Dazu zählen mitunter Millionen-Seller wie The Elder Scrolls, Doom, Wolfenstein, Dishonored oder das kommende Sci-Fi-Rollenspiel Starfield.

Wie man zukünftig mit den neuen Marken verfahren will, dazu schwieg sich der Redmonder-Konzern jedoch bisher noch aus. Gerade mit Blick auf die kommenden Blockbuster stellt sich doch vermehrt die Frage wie Microsoft mit möglichen Exklusivitäten umgehen will. Werden Spiele in Zukunft beispielweise überhaupt noch für PlayStation-Systeme erscheinen?

Dem GamesBeat-Redakteur Jasob Grubb zufolge könnten wir vermeintlich schon alsbald Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten. Demnach berichten seine Quellen davon, dass Microsoft im kommenden Monat ausführlicher auf die Zukunftspläne für Bethesda Softworks eingeht. Schenkt man seinen Aussagen Glauben könnte das Ganze in einer Art Online-Event münden, das grob Mitte März von statten gehen dürfte.

Sobald der Deal abgeschlossen ist, werden sie im großen Stil darüber sprechen. Ich weiß nicht, ob es ein komplettes Event im Direct-Stil sein wird. Aber sie werden ausführlich darüber sprechen. Und sie werden erklären, was es für jeden bedeutet. Sie werden irgendwie über die unmittelbare Zukunft beider Unternehmen sprechen, die in Zukunft eins sein werden.

Quelle: Gamingbolt