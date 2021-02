The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – Switch-Version angekündigt

Auf der Nintendo Direct kündigte Nintendo mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD eine überarbeitete Version für die Switch an. Diese enthält nicht nur optische Verbesserungen und erscheint noch in diesem Jahr.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD wurde für die Switch angepasst

Nintendo konnte uns leider keine Neuigkeiten zu Breath of the Wild 2 zeigen. Die Entwicklung laufe zwar weiter voran, aber es sei noch zu früh um etwas Neues zeigen zu können. Dafür aber überraschte uns der Mario-Konzern mit einer Neuauflage von Skyward Sword. Das Spiel erschien ursprünglich für die Wii im Jahre 2011. Nun kommt das Spiel in einer grafisch optimierten Variante für die aktuelle Konsole. Neben optischen Verbesserungen werkelten die Entwickler aber auch an der Steuerung. Damals funktionierte das Game mit der Wiimote-Plus. Die Joy-Cons ermöglichen nun aber eine präzisere Steuerung.

Mit dem rechten Joy-Con schwingt ihr das Schwert, mit dem Linken bedient ihr das Schild. Allerdings fand Nintendo auch eine Möglichkeit das Spiel ohne Motion-Controls zu spielen. Etwa auf der Switch Light steuert ihr das Schwert mit dem rechten Stick. Im Spiel selbst ist die präzise Steuerung und Schwungrichtung mit dem Schwert ein entscheidendes Element. Das Spiel erscheint am 16. Juli und lässt sich ab sofort vorbestellen. In dem Zuge präsentierten die Japaner auch neue Joy-Cons im Zelda Design.









Angebot Nintendo Switch Lite, Standard, gelb Entwickelt für tragbare Spiele !

Tragen Sie ganz einfach alle Ihre Lieblingsspiele !

Verbinden Sie bis zu acht Konsolen im Mehrspielermodus !

Quelle: Nintendo