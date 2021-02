Animal Crossing New Horizons – Super Mario kommt diesen Monat

Die Nintendo Direct gab uns viele neue Einblicke, in die Pläne von Nintendo. Auch ein Update für Animal Crossing New Horizons ist geplant und feiert den 35. Geburtstag von Super Mario.

Begehbare Röhren Animal Crossing New Horizons!

Bereits am 25. Februar soll das neuste Update für ACNH erscheinen und euch in das Pilzkönigreich entführen. Viele neue Items und Kostüme wird es ab dem Zeitpunkt zu kaufen geben, unter anderem auch Kostüme des bekannten Klempners und seinem Bruder. Aber auch Kostüme zu Prinzessin Peach und Wario wird es geben. Genaueres wird es wohl erst zum Erscheinungsdatum geben.

Natürlich wird es auch eine Menge dekorative Items für eure Insel geben. Diese könnt ihr ab dem 1. März in Nook Laden erhalten. Pilze, Röhren, und Blöcke, sind nur einige der neuen Items, die euch erwarten. Die Röhren bieten euch dabei ein neues Gameplayelement, wodurch ihr euch schnell von A nach B teleportieren könnt. Dafür müsst ihr nur zwei Röhren platzieren und könnt dann von der einen zur anderen Reisen. Man könnte auch sagen, es wurde eine Schnellreise-Funktion, in das Spiel implementiert. Blöcke und 1-Up-Pilze könnt ihr in der Gegend platzieren und machen Geräusche bei Berührung. Mit dem Umfang der Items könnten man sich schon ein eigenes Marion Level kreieren, was zum basteln einlädt. Wir können schon gespannt darauf sein, was die Fans aus den neuen Items machen werden. Mehr Infos zu Nintendo und der Direct, könnt ihr hier nachlesen.









