Xbox Game Pass – Diese Neuzugänge erwarten euch

Der Xbox Game Pass wird stets und stetig durch weitere Spiele ergänzt und wächst somit immer weiter an. Nachdem bereits zuletzt Spiele wie die Yakuza Collection oder Final Fantasy 12 dazu kamen, folgen nun weitere Spiele.

Xbox Game Pass erweitert auch die Cloud-Spiele

Das größte Angebot erhält man mit der Ultimate-Version des Service. Damit greift ihr auf zahlreiche Spiele für Konsole, PC und Cloud zu. Für alle drei Plattformen erscheinen auch neue Spiele in Microsofts Abonnement. Weitere sieben Spiele erscheinen somit für Cloud, Konsole und/ oder PC noch in diesem Monat. Darunter befindet sich auch das recht aktuelle DiRT 5, welches wir auch auf unserer Seite getestet haben. Aber auch Wreckfest, Code Vein und Elite Dangerous gehören zu den Neuzugängen.

Ultimate-Mitglieder dürfen sich für die Streaming-Variante auf noch mehr kompatible Games freuen. Neben Yooka-Laylee and the Impossible Lair und Neoverse gesellen sich auf Spiritfarer und Morkredd dazu. Dafür müssen Nutzer auch einige Abgänge beklagen. Dadurch, dass Codemasters neuester Rallye-Raser hinzukommt, fällt DiRT4 nun aus dem Service raus. Das trifft auch auf Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 oder Mother Russia Bleeds zu. Natürlich möchten wir euch die komplette Übersicht mit allen Spielen und Terminen nicht vorenthalten.

Alle Zu- und Abgänge in der Übersicht

Xbox Game Pass: Neue Spiele im Februar 2021

Code Vein (PC) – 18. Februar

Pillars of Eternity 2: Deadfire – Ultimate Edition (Cloud und Konsole) ID@Xbox – 18. Februar

Wreckfest (Cloud, Konsole und PC) – 18. Februar

Killer Queen Black (Cloud und Konsole) ID@Xbox – 23. Februar

Dirt 5 (Cloud, Konsole und PC) – 25. Februar

Elite Dangerous (Konsole) – 25. Februar

Superhot: Mind Control Delete (PC) ID@Xbox – 25. Februar

Neue Cloud-Spiele für Ultimate-Mitglieder (ab 18.2.)

Bridge Constructor Portal

Morkredd

Neoverse

Nowhere Prophet

Spiritfarer

The Little Acre

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Xbox Game Pass: Abgänge im Februar

Dirt 4 (Konsole) – 24. Februar

Momodora: Reverie Under the Moonlight (Konsole und PC) – 28. Februar 2021

Mother Russia Bleeds (PC) – 28. Februar 2021

Oxenfree (Konsole und PC) – 28. Februar 2021

The Jackbox Party Pack 4 (Konsole) – 28. Februar 2021

Vambrace: Cold Soul (Konsole und PC) – 28. Februar 2021

Xbox Game Pass Ultimate | 3 Monate Mitgliedschaft | Xbox/Win 10 PC - Download Code Mit deiner aktiven Abonnement-Mitgliedschaft bei Xbox Game Pass Ultimate kannst du Spiele auf Xbox One, Xbox Series X und Windows 10 PC spielen.

Beinhaltet Abonnement für Konsolenspiele mit Xbox Game Pass, Abonnement für PC-Spiele mit Xbox Game Pass, EA Play und Xbox Live Gold

Es können jeweils maximal 36 Monate Ultimate pro Konto eingelöst werden.

Titel und Anzahl der Spiele variieren im Laufe der Zeit und je nach Land.

Wenn deine Mitgliedschaft endet oder ein Spiel entfernt wird, musst du deine Mitgliedschaft erneut aktivieren oder das Spiel kaufen, um jegliche Add-Ons oder Gegenstände weiterhin nutzen zu können, die du für ein Spiel erworben hast

Quelle: Microsoft