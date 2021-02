It Takes Two – Kostenfreie Demo angekündigt

Die Macher des Koop-Abenteuers A Way Out werkelt bereits fleißig an ihrem nächsten großen, kooperativen Projekt: It Takes Two. Noch vor dem im März anstehenden Release sollen SpielerInnen zudem in den Genuss einer kostenfreien Trial-Version kommen.

Demo umfasst die erste Stunde

Mit It Takes Two befindet sich bei den Koop-ExpertInnen der Hazelight Studios ein weiteres Abenteuer mit Multiplayer-Ausrichtung in Arbeit. Der Titel soll demnach bereits am 26. März 2021 auf den Markt kommen – schon vor dem Kauf können Interessierte das Spiel allerdings ausgiebig testen. Demzufolge will das Studio rund um Game-Director Josef Fares eine kostenfreie Demo-Version veröffentlichen, die bereits vorab einen ersten guten Eindruck des Spiels vermitteln soll.

Die Probierversion umfasst dabei die erste Stunde des Koop-Abenteuers. Die Vollversion wird später gut 15 Stunden Spielzeit bieten. Aller Voraussicht nach werden NutzerInnen der kostenfreien Version zudem ihren Spielstand in das finale Spiel übertragen können.

Wann genau diese Trial-Version an den Start geht, verriet man bis dato nicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Veröffentlichung im Rahmen des eigentlichen Releases geplant ist. Wir werden uns also vermutlich nicht mehr allzu lange gedulden müssen.

It Takes Two erscheint für den PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Quelle: Polygon