Podcast: Das Phänomen mit der Gamestop-Aktie und endlich kommt Biomutant | Folge 36

Neue Folge Podcast auf Spotify: Nachdem Gamestop eigentlich am Boden lag, kamen wenig viele Menschen im Internet zusammen in die Aktien des Unternehmens. Kurzerhand wuchs die Aktie um mehrere 1000% und viele Pokerfreunde guckten stark in die Röhre. Doch was genau ist da eigentlich passiert? Wird Gamestop etwa zum nächsten Amazon? Ach und Biomutant hat endlich ein Releasedatum erhalten – wunderbar. Disney stellt derweil eine nächste Exklusiv-Serie auf Disney+ online: Marvel WandaVision.

Podcast über den Gamestop Hype und Marvel WandaVision | Folge 36

Moderation: Kevin Kreisel

Redaktion der Sendung: Christian Koitka und Tim Makowski

