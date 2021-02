Horizon Forbidden West – Synchronsprecherin gibt erste Einblicke ins Sequel

Ashly Burch, ihres Zeichen Synchronsprecherin von Protagonistin Aloy, äußerte sich unlängst zum heißerwarteten PlayStation-Exklusivtitel Horizon Forbidden West. Sie spricht unter anderem von einer lebendigen Spielewelt und einer packenden Geschichte, die allerdings noch größer und besser ausfallen sollen als im Erstling.

Fesselnde Spielwelt und herausragendes Gameplay

In einem Interview mit den Kollegen von Gamesradar äußerte sich Synchronsprecherin Ashly Burch erstmals zum kommenden Action-Blockbuster Horizon Forbidden West. Gerade in den letzten Wochen wurde es vergleichsweise ruhig um Sonys Exklusivtitel, sodass Burch in diesen Tagen die Initiative ergreift und einmal ordentlich die Werbetrommel rührt.

Dabei sprach die professionelle Sprecherin allem voran über die Arbeiten im Studio und gab dabei auch einige interessante Details zum Spiel preis. Obwohl die Pandemie natürlich auch Einfluss auf die Produktion des Spiels nehme, arbeite man dennoch derzeit fleißig an den Sprachaufnahmen. So soll Forbiden West direkt an Zero Dawn anknüpfen, jedoch spielerisch und inhaltlich noch eine ganze Schippe drauflegen. Burch hebt in diesem Zuge ganz speziell das Storytelling hervor:

“Ich kann nicht viel sagen… Aber, ähm, ich werde sagen, dass ich wirklich denke, dass all die Dinge, die die Leute an Zero Dawn geliebt haben – die wunderschöne Welt, die fesselnde Geschichte, das fantastische Gameplay – Forbidden West ist einfach mehr und besser.”[…] „Die neuen Gebiete, in die Alloy reist, die Stämme, die sie trifft, und die Geschichte, die sich entfaltet… Ich habe vor den Aufnahmen für das Spiel eine Einführung in all das bekommen, in der mich das Autorenteam durch den Bogen der Geschichte geführt hat. Und es war, als wäre ich ein Kind am Lagerfeuer.“

Burch könne es zudem selbst kaum erwarten Hand an das Spiel zu legen. Sie ist sich sicher, dass die SpielerInnen den Titel genießen werden.

Der Release für Horizon Forbidden West wird indes grob für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartet. Das Actionspiel erscheint dann zeitgleich für PlayStation 4 sowie PlayStation 5 mit der Option zu einem Gratis-Upgrade. PlayStation-5-BesitzerInnen profitieren von einer verbesserten Performance sowie kürzeren Ladezeiten.

