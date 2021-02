Chivalry 2 – Neuigkeiten zum Releasetermin verkündet

Schon seit einer Weile herrscht Stille um den Mittelalter-Slasher des Torn Banner Studios Chivalry 2. Dies änderte sich vor wenigen Tagen als die Entwickler, gemeinsam mit den Publishern bekannt gaben, dass ihr First-Person-Multiplayer bereits am 8. Juni 2021 für alle gängigen Plattformen, mit Ausnahme der Nintendo Switch erscheinen wird. Darüber hinaus haben sie bestätigt, dass das Spiel ab Release über Cross-Play-Unterstützung verfügen wird. So sind dem gemeinsamen Spiel keine Grenzen gesetzt.

Chivalry 2 lädt zum Closed Beta Wochenende vom 26. bis 29. März

Alle denen der 8. Juni noch in zu weiter Ferne liegt, die aber darauf brennen sich in mittelalterliche Schlachten zu stürzen, haben bereits im März die Gelegenheit ihr Können unter Beweis zu stellen. Ab dem 26. März startet die Closed Beta exklusiv über den Epic Game Store. Um garantierten Zugang zur Beta zu erhalten ist es nötig, dass Spiel vorzubestellen. Ansonsten müsst ihr euch wohl oder übel bis Juni gedulden um Burgen belagern und Dörfer brandschatzen zu können. Inspiriert wurde dieser Multiplayer dabei von epischen mittelalterlichen Filmschlachten, die mit gewaltigen Kämpfen und jeder Menge Action einher gehen. Euch erwartet ein schnelles und flüssiges Kampfsystem mit einer Auswahl an kreativen Möglichkeiten euren eigenen Spielstil anzupassen. Stürzt euch in wuchtige Kämpfe als heldenhafter Krieger oder blutgetränkter Mörder, die Wahl liegt bei euch.









Chivalry 2 (PC) (64-Bit) Eindrucksvolle visuellen Qualität mit einer Atmosphäre, die Spieler in Momente epischer Mittelalter-Action-Filme aus Hollywood wirft

Die Einführung der Cross-Play-Funktion sprengt die Grenzen zwischen Spielern auf Konsolen und PC

Epische Mittelalter-Umgebungen: Ausgedehnte Mittelalter-Umgebungen, von Wettkampf-Ringen bis zu Belagerungsplätzen epischen Ausmaßes

Die Day One Edition enthält zusätzlich zum Spiel einen Downloadcode für den "Royal Zweihänder" Waffen Skin DLC

