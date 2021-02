Kingdom Hearts – Serie bald bei Epic erhältlich

Wer hätte gedacht, dass die Kingdom Hearts Reihe, jemals auf dem PC erhältlich sein wir. Epic Games sichert sich die Reihe und lässt euch die Geschichte, rund um Sora, Mickey und Donald, auf dem PC erleben.

Kingdom Hearts kommt Ende März!

Die Rollenspiel-Reihe war vorerst nur auf Konsole erhältlich und gänzlich ausgeschlossen, für den PC. Für Epic ist dies ein riesen Deal und auch die Spieler freuen sich sicherlich über diese Neuigkeit. Insgesamt stehen euch vier Pakete zum Kauf zur Verfügung, um die “gesamte” Reihe zu erleben. “Gesamte” habe ich absichtlich in Anführungszeichen geschrieben, da ich nicht wirklich weiß, welche Titel nicht enthalten, bzw. nicht zur Story dazugehören. Da blickt doch auch niemand mehr durch. Eine Review zu Melody of Memory, hat der gute Alex von uns gemacht. Hier kommt ihr zum Test. Die Titel stehen bereits zur Vorbestellung bereit und erscheinen dann am 30. März 2021.

Da die Pakete eine Menge Inhalt bieten, schreibe ich euch diese in eine Liste, damit man etwas den Überblick behält.

Übersicht der Spiele

KH HD 1.5+2.5ReMIX:

KH FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KH 358/2 Days (in HD neu aufgelegte Filmsequenzen)

KH II FINAL MIX

KH Birth by Sleep Final MIX

KH Re:coded (in HD neu aufgelegte Filmsequenzen)

KH HD 2.8 Final Chapter Prologue:

KH Dream Drop Distance HD: Eine Full-HD-Neuauflage. Sora und Riku legen die Meisterprüfung ab, um sich auf den finalen Kampf gegen Meister Xehanort vorzubereiten.

KH χ Back Cover (movie): Ein neuer HD-Film, der die geheimnisvolle Geschichte der Propheten erzählt und die frühesten Teile der Geschichte der Reihe verbindet.

KH 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – : Eine völlig neue Episode, die an die Geschichte von KINGDOM HEARTS III anknüpft.

KH III + Re Mind:

KH III (Hauptspiel)

Ein exklusives neues „Element Encoder“-Schlüsselschwert

Enthält Re Mind (DLC)

KH Melody of Memory:

Ein Rhytmusspiel mit über 140 Liedern

Hat bestimmt auch irgendwas mit der Story zu tun

Quelle: Epic Games Store