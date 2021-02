Guilty Gear -Strive- – Offene Beta ab dem 19. Februar

Kommende Woche startet die offene Beta zu dem Kampfspiel Guilty Gear -Strive-. Arc System Works hat bereits einige der Kämpfer, die in der Beta enthalten sein werden, vorgestellt.

Guilty Gear -Strive- Beta mit 13 Charakteren

Vom 19. Februar 2021 um 4 Uhr bis zum 21. Februar 2021 um 15:59 Uhr können Fans der Reihe und andere Interessierte an der offenen Beta vom kommenden Prügler der Guilty Gear Reihe teilnehmen. Gespielt werden kann auf der PlayStation 5 und der PlayStation 4.

In der Beta werden dreizehn Kämpfer enthalten sein, wovon bereits zwölf in diversen Videos der Entwickler vorgestellt worden. Sie sollen auf die Beta vorbereiten, damit die Spieler direkt loslegen können. Mit dabei sind Sol Badguy, Ky Kiske, May, Axl Low, Chipp Zanuff, Potemkin, Faust, Millia Rage, Zato-1, Ramlethal Valentine, Leo Whitefang und Nagoriyuki. In Kürze soll noch ein Video zu Giovanna und dem allgemeinen System erscheinen.

Guilty Gear -Strive- soll am 09. April 2021 für PC, PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen. Käufer der Deluxe und Ultimate Edition können schon am 06. April 2021 loslegen.









Quelle: Arc System Works via YouTube