The Division 2 – Neue Inhalte noch in diesem Jahr

Wie Ubisoft Massive vor Kurzem mitteilten, arbeiten sie zurzeit an neuen Inhalten für den Shooter Tom Clancy’s The Division 2. Via Twitter erklärte man, dass noch dieses Jahr mit neuem Content zu rechnen ist.

The Division 2 Community macht es möglich

Das Entwicklerteam von The Division 2 gab bekannt, dass im Laufe des Jahres neue Inhalte für den Shooter erscheinen sollen. In dem Statement auf Twitter bedankten sie sich vor allem bei der großen Community des Spiels. Ihre Unterstützung und Passion mache es möglich, dass weiter an dem Game gearbeitet werden könne.

Ursprünglich sollte das Titel-Update 12, der letzte neue Content für den Shooter werden. Jetzt befinden sich allerdings gänzlich neue Inhalte in der Entwicklung. Es sei allerdings noch zu früh genaue Details zu nennen. Doch bald sollen bereits die ersten Informationen kommen.

Tom Clancy’s The Division 2 erschien am 15. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Today, we are thrilled to confirm that were will be additional content for The Division 2 released later this year! pic.twitter.com/LRlTwVZEtp — The Division 2 (@TheDivisionGame) February 12, 2021

Tom Clancy's The Division 2 Limited Edition - [PlayStation 4 - Disk] Inhalte der Limited Edition: Hauptspiel und das Ersthelfer-Paket (beinhaltet seltenen Waffenskin und Feuerwehrmann-Outfit)

Spielen Sie allein oder mit bis zu 3 Freunden durch eine 40-stündige Kampagne im zerstörten und kollabierenden Washington D.C

Erkunden Sie eine große, dynamische und lebendige Welt, die sich von Ihren Entscheidungen abhängig verändert und helfen Sie dabei, die Stadt durch taktische Eingriffe zu befreien

Entdecken Sie ein überarbeitetes PvP-Gameplay in einer brandneuen Dark Zone, das so gestaltet wurde, dass es ein faires und aufregendes Erlebnis für alle Spieler schafft, egal welches Fortschrittslevel sie haben

Erhalten Sie Zugang zu nie zuvor gesehenen Endspiel-Inhalten und einem ein Jahr lang kostenlosen DLC mit neuen Einsätzen, Bereichen und Spielfunktionen

Quelle: The Division 2 via Twitter