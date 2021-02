GOG – Mega-Sale mit über 2500 Deals gestartet

Wer darauf gewartet hat, so manches Spiel irgendwann mal günstiger abgreifen zu können, könnte nun dank des Sales auf GOG nun Glück haben. Auf der Plattform finden sich aktuell über 2500 Rabatte.

Sale auf GOG lockt mit bis zu 92% Rabatt

Über 2500 Deals finden sich aktuell auf der Plattform von CD Project Red. Teilweise dürft ihr euch auf einen enormen Preisnachlass freuen. Dabei wandern die Erlöse zu 100% an CD Project Red weiter. Besonders ins Auge stechen dabei Angebote wie im Falle The Wither 3. Die GOTY-Edition kostet nun 80% weniger und kann für schmale 10€ erworben werden. Außerdem ist Cyberpunk 2077 erstmals reduziert und kostet aktuell nur noch 53,99€. Aber auch Spiele, die noch vom polnischen Publisher stammen könnt ihr günstig erwerben.

So bezahlt ihr für die Digital Deluxe Variante von Wolfenstein 2 anstatt knapp 60€ nur noch 11,99€. Die normale Version kostet nicht einmal mehr 6€. Auch für ältere Schätze wie Rayman: Origins, The Witcher 2 oder Die Siedler 2 überweist ihr gerade einmal angenehme 2,49€. Das wohl an den Valentinstag angelehnte Rabatt-Special läuft bis zum 15. Februar um 15 Uhr. Die Angebote könnt ihr entweder über die Website einsehen, oder auch über den Desktop-Client.

Quelle: GOG