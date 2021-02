Silent Hill – Akira Yamaoka gibt Hoffnung auf ein Reboot

Viele Fans sehnen sich nach einem neuen Silent Hill Game, doch bisher ist nichts passiert. Nun gibt der bekannte Musik-Produzent der Horrorspiel-Reihe, Akira Yamaoka, Grund für neue Hoffnung.

Der Musik-Produzent Akira Yamaoka ist vor allem für seine stimmungsvollen Klänge aus der Silent Hill Reihe bekannt. In dem kürzlich erschienenem Horror Game The Medium durften wir erneut seiner atmosphärischen Musik lauschen. An welchem Spiel wird er das nächste Mal beteiligt sein?

In einem Interview mit Al Hub verriet er, dass es im Sommer 2021 eine Ankündigung zu einem Silent Hill Reboot geben soll. Das Spiel an dem er als Nächstes arbeitet, soll scheinbar genau das sein, worauf wir schon so lange warten.

Das Interview war auf YouTube zu sehen, aber wurde nach wenigen Tagen wieder entfernt. Auf Twitter gibt es ein Statement von Al Hub, die das Interview geführt haben. Was denkt ihr? Sind das wieder nur haltlose Gerüchte oder ist diesmal wirklich etwas dran?

Statement:

We thank you for your support which contributed to the spread of the interview that we published yesterday with Akira Yamaoka around the world.

We were asked to remove the clip, and it has been removed.

We apologize

and stay tuned for the next interviews https://t.co/sMuGmf6NIT

— Al Hub – الهَب (@TheHubKW) February 5, 2021