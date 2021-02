IKEA – Gaming-Möbel kommen im Herbst

Der schwedische Möbelhersteller IKEA, stellt in Kollaboration mit Asus ROG, eigene Gaming-Möbel her, die bereits dieses Jahr erscheinen werden. Schon im Herbst wird es die neuen Kollektionen zu kaufen geben.

IKEA trifft auf Gaming-Branche!

Der Möbelhersteller möchte nun also auch ein Stück des Gaming-Kuchens abbekommen und startet seine eigene Kollektion, die auf Gaming ausgelegt sein soll. Das ganze geschieht in Zusammenarbeit, mit dem Hardwarehersteller Asus ROG (Republic of Gamers). Bereits Ende Januar wurde die Kollektion in China veröffentlicht und im Mai diesen Jahres, wird Japan folgen. Ab Oktober sollen die Möbel, auch hierzulande erhältlich sein. Ganze sechs neue Produktfamilien, sollen dabei entstanden sein.

Die neuen Kollektionen hören auf die Namen HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL, LÅNESPELARE und UPPSPEL, wobei nur die letzte Kollektion, zusammen mit ROG entwickelt wurde. Wirklich bahnbrechend sind die Produkte jedoch alle nicht, denn höhenverstellbare Tische, Getränke- und Headsethalterungen, kennt man auch von anderen Herstellern. Bei einigen Artikeln könnte man sich auch wundern, ob diese wirklich speziell für Gamer entwickelt wurden. Ein Rollcontainer für den Schreibtisch und Kissen, sind jetzt wirklich nichts besonderes. Eine Wandhalterung für Hardware, war bis jetzt das interessanteste was ich gesehen habe. Eine kleine Übersicht der Produkte, könnt ihr über diesen Link finden. Auch eine Vorstellung der Preise, könnte man erahnen, wenn man diese von Yuan in Euro umrechnet. Genaueres werden wir wohl erst im Oktober wissen. Mehr interessante Nachrichten, könnt ihr auf unserer News-Übersicht finden.

Quelle: IKEA