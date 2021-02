Hitman 3 – Roadmap zeigt Inhalte für den Februar

Hitman 3 ist erst seit dem 20. Januar auf dem Markt, doch es gibt bereits erste Infos zu kostenlosen neuen Inhalten. Mit einer Roadmap zeigt IO Interactive, was sie für das Meuchelabenteuer noch im Petto haben.

Neue Auftragsmorde für Agent 47 in Hitman 3

Als erstes wird darauf aufmerksam gemacht, dass Besitzer der Deluxe Edition des Spiels zwei exklusive Missionen erhalten. Beide erscheinen am 23. Februar und schicken euch auf neue Missionen. In “The Proloff Parable” seid ihr auf einem fahrenden Zug in den Karpaten, wo ihr als “Weißer Schatten” auf Streifzug geht. Dazu verwendet ihr ein Katana und ein neues Snipergewehr namens Custom Sieger 300, “The Gauchito Antiquity” schickt euch hingegen in ein etwas wärmeres Klima, wo ihr hauptsächlich mit Giften arbeiten werdet.

Außer diesen Missionen gibt es neue Verträge wie zusätzliche Aufgaben in Dubai oder ein Messerwerftest. Außerdem gibt es neue Auftragsziele sowie eine Mission in der ihr die gesamte Carlisle-Familie mit Unfällen umbringen müsst. Es gibt also eine Menge zu tun für Agent 47.

Quelle: Hitman