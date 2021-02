Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 5.2021

Der erste Monat von 2021 ist überstanden und entgegen einiger Hoffnungen hat sich nicht viel verändert, auch nicht in unserer Releasevorschau. Aber letzteres ist ja eher etwas Positives, denn wir haben wie gewohnt die neuesten Spielereleases für euch. Schauen wir also mal, was uns der Februar so zum Zocken ins Haus bringt.

Die ersten Februarspiele in der Releasevorschau

Destruction AllStars (PS5) – 2. Februar

Diesem Action-Multiplayerspiel wird ein ähnlicher Hype wie Fall Guys prophezeiht, denn es erscheint genau wie das knuffige Battle Royale für die ersten zwei Monate kostenlos im PS Plus-Angebot. Hier geht es ein wenig actionreicher zur Sache, während ihr euch in einer Arena sowohl zu Fuß als auch in dicken Fahrzeugen bekämpft.









Ys IX: Monstrum Nox (PC, PS4, Switch) – 2. Februar

Der mittlerweile neunte (zehnte, wenn man Origins mitzählt) Eintrag in der Ys-Reihe. In diesem Japano-Action-RPG spielt ihr diesmal eine Truppe von jungen Kämpfern, die mit sogenannten Monstrum Gifts spezielle Fähigkeiten erhalten.









Habroxia 2 (PS4, PS Vita, Xbox One, PC, Switch) – 3. Februar

Das wohl auffälligste Merkmal dieses vertikalen und horizontalen Retro-Sci-Fi-Shooters ist, dass es im Jahr 2021 tatsächlich auch für die Playstation Vita erscheint.









Henry Mosse & The Wormhole Conspiracy (PC) – 4. Februar

Ein kleines Point’n’Click-Adventure, in dem Protagonist Henry Mosse ein aufregendes Sci-Fi-Abenteuer erlebt und dabei, ich denke damit verspreche ich nicht zu viel, eine Wurmloch-Verschwörung aufdeckt.









Werewolf: The Apocalypse — Earthblood (PS4, PS5, Xbox One, XSX, PC) – 4. Februar

Über diesen heiß erwarteten Actiontitel muss man nicht viele Worte verlieren. Es reicht eigentlich ein Satz: Ihr seid ein Werwolf.









Und das war die Releasevorschau der ersten Februarwoche. Ihr könnt uns gerne mitteilen, ob ihr euch mal wieder über Japano-Futter freut oder euch doch lieber danach ist, als Werwolf nach Futter in Form von Menschenfleisch zu jagen.